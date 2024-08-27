Бывший вратарь сборной Италии, чемпион мира Джанлуиджи Буффон получит награду президента УЕФА, сообщает пресс‑служба УЕФА.

Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества.

— Джанлуиджи Буффон — игрок, которым я восхищаюсь с тех пор как он появился в футболе в середине 90‑х, это был молодой и харизматичный вратарь из «Пармы». Его поразительная стабильность на фоне сменяющихся футбольных поколений может многих заставить поверить в то, что оставаться на вершине легко. Тот факт, что в период своего расцвета он предпочел остаться с командой в Серии В несмотря на предложения со стороны ведущих клубов мира, говорит о многом. Буффон также стал одним из первых спортсменов, открыто заговоривших о психическом здоровье и депрессии, что помогло привлечь внимание к этой проблеме в профессиональном спорте, — заявил президент УЕФА Александер Чеферин

В ходе клубной карьеры в «Парме», «Ювентусе» и «ПСЖ» Буффон выиграл рекордные 10 титулов чемпиона итальянской Серии А, Кубок УЕФА‑1999, шесть Кубков Италии и первенство Франции.