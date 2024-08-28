Медведев: «Решение «Зенита» по Соболеву будет объявлено в четверг. А каким оно будет — узнаете»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил «Матч ТВ», что петербургский клуб в четверг, 29 августа, объявит решение по возможному трансферу нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.
Ранее в среду комментатор Георгий Черданцев в эфире «Матч ТВ» во время встречи FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» (5:1) объявил, что «Зенит» в самое ближайшее время может объявить о переходе Соболева.
— Решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра. А каким оно будет — тоже узнаете завтра, — сказал Медведев «Матч ТВ».
Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» в июле. СМИ сообщали о возможном уходе 27‑летнего игрока из московского клуба. За «Спартак» футболист выступает с января 2020 года, забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи в 139 матчах.
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