Дэвид Бекхэм трогательно попрощался с Эрикссоном

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм в социальной сети трогательно попрощался с бывшим главным тренером команды Свеном‑Йораном Эрикссоном.

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В понедельник стало известно, что Эрикссон скончался на 77‑м году жизни. В январе швед заявлял, что врачи диагностировали у него рак поджелудочной железы в терминальной стадии. С 2001 по 2006 год специалист возглавлял сборную Англии.

«Мы смеялись, плакали и понимали, что прощаемся… Свен, спасибо тебе за то, что ты всегда был таким, каким был: страстным, заботливым, спокойным, настоящим джентльменом… Я всегда буду благодарен тебе за то, что ты назначил меня капитаном. Спасибо, Свен, и за твои последние слова, обращенные ко мне: «Все будет хорошо», — написал Бекхэм в социальной сети.

Эрикссон возглавлял «Бенфику» в 1982–1984 и 1989–1992 годах, трижды выиграл с клубом чемпионат Португалии, по разу — Кубок Португалии и Суперкубок Португалии. Специалист тренировал ряд европейских клубов, в числе которых итальянские «Рома», «Фиорентина», «Лацио». Также он работал в Китае.