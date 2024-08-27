Роналду вручат специальный приз от президента УЕФА

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет удостоен награды в качестве лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Специальная награда будет вручена футболисту 29 августа на церемонии жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25 в Монако. Приз вручит президент УЕФА Александер Чеферин.

"Криштиану Роналду - одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов, - отметил Чеферин. - Его выдающиеся достижения по количеству голов в этом соревновании, похоже, должны выдержать испытание временем, представляя собой выдающийся вызов для будущих поколений. Его постоянное превосходство на самом высоком уровне является свидетельством его неустанного стремления как к командным, так и к индивидуальным достижениям. На протяжении более двух десятилетий он постоянно развивал и совершенствовал свою игру, сохраняя при этом юношескую страсть к забиванию и празднованию голов. Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой большой сцене - это качества, к которым должны стремиться футболисты во всем мире".

Роналду выступал в Европе за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Он занимает первое место по количеству голов в истории Лиги чемпионов - 140 забитых мячей в 183 матчах. Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов. Португалец рекордные семь раз становился лучшим бомбардиром розыгрыша турнира. Ему принадлежит рекорд по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов (17 мячей в сезоне-2013/14). Роналду - единственный игрок, сумевший отличиться в трех финалах Лиги чемпионов. Он является автором самой длинной результативной серии в Лиге чемпионов (11 матчей). Португалец сделал восемь хет-триков в турнире.

Роналду 39 лет, он также является чемпионом Европы, победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, клубных чемпионатов мира. С 2023 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.