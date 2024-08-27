Файзуллаев оценил текущую турнирную ситуацию для ЦСКА

Футболист московского ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил перспективы красно-синих в новом сезоне Российской Премьер-лиги.

© Чемпионат.com

«Как оценю текущую турнирную ситуацию? Вся борьба впереди. ЦСКА на сто процентов еще прибавит, уверен в этом. Мы обязательно будем бороться за самые высокие места. Смотрю в будущее с оптимизмом», — приводит слова Файзуллаева Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в пяти матчах во всех клубных турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

После пяти туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив семь очков. Команда одержала две победы, потерпела два поражения, и ещё один матч завершился ничьей.