Стала известна позиция Кьезы по трансферу в «Барселону» и проекту каталонцев

Левый вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза всё ещё может перейти в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

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По данным источника, агент 26-летнего итальянца сообщил каталонцам о желании игрока присоединиться к клубу. Кьеза заинтересован в проекте «блаугранос».

Трансфер зависит от «Барселоны», параллельно рассматривающей и другие варианты на позицию левого вингера. Официальных предложений по Кьезе «Ювентус» пока не получал.

Ранее в «Ювентусе» заявили, что не рассчитывают на Кьезу. В минувшем сезоне Кьеза принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Кьеза провёл на поле 2512 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.