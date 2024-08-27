«Локомотив» договаривается с «Ференцварошем» об аренде Севикяна

Вингер венгерского «Ференцвароша» Эдгар Севикян может перейти в московский «Локомотив» на правах аренды с правом выкупа, сообщает инсайдер Иван Карпов. Эту информацию подтверждают источники «Чемпионата».

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По данным Карпова, железнодорожники могут подписать Севикяна лишь в последние дни летнего трансферного окна, если не получится договориться с другими футболистами. Эдгар выступает за «Ференцварош» с января.

Первую половину сезона-2023/2024 крайний нападающий провёл в «Пари НН». В составе клуба из Будапешта Эдгар Севикян принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.