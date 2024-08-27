Роналду рассказал, в каком клубе мог бы завершить карьеру

Саудовский "Аль-Наср" станет последним клубом в карьере пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальца Криштиану Роналду.

Комментарий Роналду на своей странице в соцсети X приводит журналист Фабрицио Романо.

"Не знаю, завершу ли я карьеру через два или три года, - сказал Ронадлу. - Но, вероятно, я завершу карьеру здесь, в "Аль-Насре". Я очень счастлив в этом клубе, я чувствую себя хорошо в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать".

Роналду 39 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг". За "Аль-Наср" он выступает с 2023 года.