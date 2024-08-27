Игрок «Зенита» Барриос оценил свою форму на старте сезона РПЛ

Футболист «Зенита» Вильмар Барриос оценил свою форму на старте Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Также он отметил общие кондиции команды и похвалил «Зенит» за хорошую игру в обороне.

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«Я чувствую себя замечательно и отлично в команде. Рад, что команда помогает мне. В шести матчах мы пропустили всего один гол. Это говорит о том, что у нас хорошая защита. Мы упорно работаем в течение недели. Буду стараться помогать команде», — сказал Вильмар Барриос в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. В шести стартовых турах команда из Санкт-Петербурга заработала 14 очков.