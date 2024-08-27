«Зенит» уступил «Акрону» в серии пенальти матча Кубка России

Петербургский "Зенит" в серии пенальти проиграл тольяттинскому "Акрону" в гостевом матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Самаре.

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Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе гостей мяч забил Дмитрий Васильев, отличившийся на второй добавленной к первому тайму минуте. У хозяев забитым мячом отметился Иван Тимошенко (54-я минута, с пенальти). В серии пенальти точнее оказались футболисты "Акрона" - 5:4.

"Зенит" вышел на игру с "Акроном" в футболках в честь победы сине-бело-голубых в Кубке СССР 1944 года. Символический удар по мячу перед началом матча нанесла чемпионка Европы 2021 года по карате уроженка Тольятти Анна Чернышева.

Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице группы D, набрав 7 очков в 3 матчах. "Акрон" идет вторым с 5 очками в 3 матчах. Также в группе выступают казанский "Рубин" (3 очка, 2 матча) и воронежский "Факел" (0 очков, 2 матча), которые проведут игру позднее во вторник в Воронеже.

По итогам группового этапа две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф "пути РПЛ". Клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф "пути регионов". На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов", команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

"Зенит" является действующим обладателем трофея. В суперфинале Кубка России сезона-2023/24 сине-бело-голубые со счетом 2:1 обыграли калининградскую "Балтику". Больше всего титулов у московского "Локомотива" (9).