Экс-вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» завершил карьеру

Бывший вратарь «Барселоны», «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

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«Хочу сообщить, что ухожу из профессионального футбола. Я принял правильное, обдуманное решение, которое мы обсудили вместе с семьёй. Пришло время завершить этот очень важный цикл моей жизни и начать новый этап. Спасибо всем клубам, которые дали мне возможность расти, развиваться во всех сферах — как личных, так и профессиональных. Спасибо «Коло-Коло», «Реалу Сосьедад», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Бетису». Спасибо всем партнёрам, которые были у меня на протяжении всей карьеры, всем техническим специалистам, менеджерам, сотрудникам, которые всегда помогали мне, особенно в непростые моменты. Спасибо болельщикам, которые по всему миру поддерживали меня, дарили мне любовь, уважение и восхищение», — сказал Браво в видеообращении в своих соцсетях.

Последним клубом 41-летнего голкипера стал испанский «Бетис», за который он выступал с 2020 года. Ранее Браво выступал за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону» и английский «Манчестер Сити». За сборную Чили Клаудио провёл 150 матчей, а также дважды становился победителем Копа Америка. Браво является двукратным чемпионом Чили, Испании и Англии. Также футболист по одному разу выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Суперкубок Испании. По три раза Браво удалось выиграть Кубок английской лиги и Кубок Испании. Ещё дважды Клаудио становился обладателем Суперкубка Англии.