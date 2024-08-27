Капитан «Краснодара» Сперцян: с «Зенитом» можно бороться

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что чёрно-зелёные способны бороться с «Зенитом» за чемпионство, несмотря на более слабый состав.

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— Состав «Краснодара» уступает «Зениту» по качеству игроков? Вы можете бороться за чемпионство?

— Конечно, можно об этом думать и мечтать, работать. Сами знаете, что в футболе возможно всё. В каждой команде есть игроки, которые лучше по качеству, в том числе и у «Зенита». Но это не говорит о том, что с ними нельзя бороться. Речь не только про «Краснодар», а в целом, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Напомним, 24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0. После шести туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — третий, команда Мурада Мусаева отстаёт от сине-бело-голубых на два очка. Лидирует московский «Локомотив» (15 очков).