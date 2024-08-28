Ольмо отличился за «Барселону» в дебютном матче, его гол стал победным

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо забил в своём первом матче за новый клуб. Его гол на 82-й минуте игры 3-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1) принёс каталонцам победу.

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К каталонцам Ольмо присоединился в августе из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн. Ольмо в прошлом сезоне сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

После этой победы «Барселона» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Райо Вальекано» имеет в своём активе четыре очка и находится на восьмом месте.