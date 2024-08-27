Игрок «Реала» Винисиус: Марта для нас то же, чем Пеле был для всех в Бразилии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о 38-летней футболисте сборной Бразилии Марте.

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«Я должен сказать о Марте, которая является величайшей из когда-либо игравших (в женский футбол). Я испытываю к ней большую симпатию, потому что считаю, что она изменила этот вид спорта и вывела женский футбол на тот уровень, которого он заслуживает. Женский футбол развивается с каждым днём, и Марта была одним из пионеров. Марта для нас то же, чем Пеле был для всех в Бразилии, как и Айртон Сенна. Она из того уровня, где на миллион человек приходится такой один», — приводит слова Винисиуса CNN.

За сборную Бразилии Марта забила 119 голов в 204 матчах. На клубном уровне она успела поиграть за 11 команд в Южной Америке, Северной Америке и Европе и шесть раз становилась лучшим игроком мира. Марта выигрывала Кубок Либертадорес — южноамериканский аналог Лиги чемпионов — с «Сантосом» в 2009 году. С 2017-го форвард представляет американский «Орландо Прайд».