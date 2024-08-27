Новичок «Спартака» Абена рассказал о своей адаптации в клубе

29-летний защитник Миенти Абена, перешедший в «Спартак» из «Ференцвароша» в летнее трансферное окно, рассказал о своей адаптации в московском клубе.

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«Мне оказывают всю необходимую поддержку, всё проходит отлично. Я ведь прекрасно знаком с подходом и требованиями этого тренерского штаба. Это всё тот же Деян Станкович, с которым я работал в Будапеште. Такой же фанатично преданный футболу и голодный до побед. Возможно, тренер видит во мне те же качества, поэтому у нас сложились такие тёплые отношения. Нам не нужно много слов, чтобы понимать друг друга», — приводит слова Абены официальный сайт «Спартака».

Напомним, о переходе Миенти «Спартак» объявил 16 августа. 29-летний защитник оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. С января 2023-го по лето 2024-го Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама. «Спартак» после шести туров РПЛ сезона-2024/2025 занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.