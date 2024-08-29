«Челси» отдал Кепу Аррисабалагу в аренду «Борнмуту»

29-летний испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага присоединился к «Борнмуту» на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «вишен» в социальной сети X (ранее Twitter).

© ФК "Борнмут"

«Борнмут» рад объявить о переходе вратаря Кепы Аррисабалаги на правах аренды до конца сезона-2023/2024», — говорится в сообщении «вишен», опубликованном на официальном сайте.

Отметим, что контракт Кепы с «Челси» рассчитан до конца июня 2025 года. В предыдущем сезоне испанский вратарь провёл 20 игр за мадридский «Реал», девять из которых закончились с «сухим» счётом, и заработал две жёлтые карточки. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского голкипера в € 12 млн.