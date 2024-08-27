В Дагестане объяснили, почему не будут возрождать «Анжи»

Депутат Госдумы РФ от Дагестана Султан Султанов высказал мнение о воссоздании футбольного клуба «Анжи».

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«Есть поговорка: «Боливар двоих не выдержит». Здесь точно так же: все упирается в финансы. Для «Динамо» из Махачкалы выход в РПЛ — прорыв и большое достижение. Клубу почти сто лет, и это долгая история развития команды в Дагестане. Были этапы и забвения, и возрождения как Феникс. Для нас это большой вызов. Главное сейчас не распыляться, а сконцентрироваться на конкретном результате: закрепиться в РПЛ. В отличие от многих других команд, у которых финансовые возможности шире, понимаем, что стоит непростая задача перед тренерским штабом и командой.

Если будет частный случай с инвестором, как было с «Анжи» до этого — другое дело. Но не слышал, что есть какие-либо предложения. Для республики в целом два клуба — это тяжелая задача. Мы помним про «Анжи». У нас теплые воспоминания по команде, а претензии — к бездарному менеджменту, который под конец развалил клуб. Надо понять, что такое «Анжи» в 2024 году — кто хозяин товарного знака, чтобы не было проблем. Поживем — увидим», – цитирует Султанова «Спорт-Экспресс».