Винисиус отказался от предложения в 350 млн евро из Саудовской Аравии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отказался от продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии из-за потенциального шанса на получение награды «Золотой мяч».

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По информации ESPN, бразилец хочет выиграть «Золотой мяч», но не исключает того, что он может принять предложение в 2025 году. Отмечается, что один из саудовских клубов предлагал Винисиусу заработную плату в размере 350 миллионов евро в год. Сумма отступных за 24-летнего нападающего составляет 1 миллиард евро.

Ранее СМИ писали, что в Саудовской Аравии заинтересованность в трансфере футболиста проявляет «Аль-Ахли». Руководство клуба готово предложить бразильскому нападающему пятилетний трудовой договор.