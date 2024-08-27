Леонид Слуцкий: Дзюба в страшном порядке

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о бывшем форварде «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» Артёме Дзюбе.

— Дзюба в страшном порядке. Откройте «Википедию», там всё ясно.

— Он в порядке для уличного футбола. А для профессионального?

— Для чего угодно! Почему, по-вашему, для профессионального он не в порядке? Давно не играет? Сколько, месяц? — приводит слова Слуцкого «РБ Спорт».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.