Агент Глебова отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы 24-летнего полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака» и ЦСКА.

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«Мне было бы неэтично комментировать переговоры между клубами, ведь переговоры носят всё же официальный характер, и это прерогатива клубов. Как представитель игрока, могу сказать, что заинтересованность в Даниле есть не у одного клуба, и эти клубы могли звучать в СМИ. Но, опять-таки, я могу лишь зафиксировать интерес и общение, а не переговоры между клубами», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Глебов выступает в составе «Ростова» с января 2019 года. За этот период он принял участие в 176 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.