«Зенит» объявил о подписании аргентинского футболиста

Аргентинский нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду подписал контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

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Сообщается, что контракт с 23-летним футболистом заключен на четыре года. В своей карьере Гонду выступал за «Атлетико Сармьенто», «Ривер Плейт» и «Аргентинос Хуниорс».

На Олимпиаде — 2024 он провел четыре матча, забив один гол.

В шестом туре РПЛ встречались «Зенит» и «Спартак». Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. «Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

По итогам этого матча «Зенит», набравший 14 очков, уступил лидерство московскому «Локомотиву» (15) и опустился на вторую строчку. «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 11 баллов.