"Зенит" в серии пенальти проиграл "Акрону" в Кубке России

"Зенит" в серии пенальти уступил "Акрону" в матче третьего тура группового раунда пути РПЛ Кубка России по футболу.

Накануне матча "Зенит" объявил о долгожданном приобретении нового нападающего. Им стал аргентинец Лусиано Гонду, ранее выступавший за клуб "Аргентинос Хуниорс". Понятно, что в гостевом матче третьего тура группового раунда Кубка России против "Акрона" этот футболист команде помочь не мог.

Сергей Семак снова дал отдых группе лидеров, выпустив на поле игроков из ближайшего резерва. И в первом тайме "Зенит" выглядел неплохо, имел несколько моментов и смог открыть счет. Отличился молодой полузащитник Дмитрий Васильев, который сместился с фланга в центр штрафной и неотразимо для вратаря пробил. Но после перерыва "Акрон" получил право на пенальти, который реализовал Иван Тимошенко.

До конца основного времени счет так и не изменился и победитель определился в серии пенальти, где точнее были игроки хозяев - 5:4.