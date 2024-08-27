«Спартак» проиграл новичку РПЛ в матче Кубка России

Московский «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 14-й минуте забил нападающий Гамид Агаларов, реализовав пенальти.

В четвертом туре «Спартак» примет самарские «Крылья Советов» 19 сентября. «Динамо Махачкала» также дома сыграет с московским «Динамо» днем ранее.

«Динамо Махачкала» — новичок Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда стала лидером в группе А Кубка России с шестью очками. «Спартак» располагается на втором месте, имея в активе такое же количество очков, но уступая по дополнительным показателям.