"Рубин" в гостях обыграл "Факел" в матче Кубка России

Матч 3-го тура в группе D Пути РПЛ Кубка России "Рубин" оказался сильнее "Факела".

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Воронежский "Факел" принимал на своем поле казанский "Рубин" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась победой клуба из столицы Татарстана. Первый гол в матче был забит на 41-й минуте. Вингер "Рубина" Даниил Кузнецов первым успел на добивание после своего же удара по воротам и принес команде победу. На 84-й минуте форвард Дардан Шабанхаджай удвоил преимущество "Рубина" и установил окончательный счет.

После 3-х туров в группе D "Рубин" занимает 2-е место с 6-ю очками. На счету "Зенита" 7 очков, а у "Акрона" - 5. Воронежский "Факел" замыкает турнирную таблицу из четырех команд. У клуба 3 поражения в 3-х матчах.

Факел - Рубин 0 - 2

Стадион: Факел. Воронеж

Кубок России

Путь РПЛ. Группа D. 3 тур

Голы: Кузнецов, 41, Шабанхаджай, 84.

Факел: Беленов, Аппаев, Багамаев (Васин, 74), Багателия, Брызгалов, Ивлев, Мастерной, Моцпан (Мертенс, 64), Сенхаджи (Божин, 46), Черов, Якимов (Селе, 46)

Рубин: Нигматуллин, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Рахмоналиев, Йочич (Иву, 65), Апшацев, Кузнецов (Чумич, 65), Ломовицкий (Тахери, 74), Шабанхаджай

Предупреждения: Брызгалов, 47, Моцпан, 59