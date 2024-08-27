Семак высказался о поражении от «Акрона» в Кубке России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» заявил, что команда провела хороший второй тайм в матче Кубка России против тольяттинского «Акрона», однако поражение связано с неудачной реализацией моментов.

© ФК «Зенит»

Во вторник «Зенит» потерпел гостевое поражение от «Акрона» в матче третьего раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, 4:5 по пенальти.

— В первом тайме «Акрон» владел инициативой. Насколько для вас это было неожиданно? Казалось, что команда не совсем была к этому готова.

— Нет, были готовы. «Акрон» всегда старается играть на контроле, в этом отношении мы не стараемся контролировать мяч. У нас были прекрасные быстрые контратаки, но нужно забивать. Реализация хромала. Во втором тайме сыграли гораздо лучше с точки зрения организации игры, владели преимуществом. За исключением обидного, глупого пенальти, который сами себе привезли, в остальном играли неплохо.

— Замена Волкова — это реакция на пенальти?

— Не только на пенальти, на игру в целом. Он достаточно часто ошибался, не хватало надежности касаемо контроля мяча и в первом тайме, и во втором. К сожалению, травма Мостового некстати заняла один слот, но хотели, чтобы другие футболисты поиграли, но так сложилась игра. В перерыве решили дать Сереже еще сыграть, но после ошибки он был не в своей тарелке, пришлось заменить.

По Мостовому надо провести обследование. Посмотрим, что случилось, очень жаль. Практически на ровном месте допустил травму еще один игрок. У нас большая эпидемия травм. Кто‑то не тренируется, кто‑то пропустил много.

— Перед серией пенальти вы что‑то писали на листочке, видимо, список игроков.

— Список игроков, но мы не знали, кто будет играть, кто выйдет и не выйдет. Определили бьющих, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После трех проведенных матчей тольяттинцы набрали 5 очков и идут на втором месте в группе D.

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