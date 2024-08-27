Канчельскис заявил, что «Спартак» может расторгнуть контракт с Соболевым

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Спартак» – это уникальная команда, которая всегда чем-то удивляет. Поэтому ситуация с Соболевым может закончиться по-любому. Может быть, «Спартак» расторгнет контракт с Александром, но тогда ему придется платить компенсацию. В этом случае надо будет садиться за стол переговоров, так как сумма там наверняка приличная. На месте его агента, я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его», – приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Канчельскис отметил, что в таком случае Соболев потерял бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В прошедшем сезоне РПЛ форвард принял участие в 27 матчах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 7,5 млн евро.

Форвард принял участие в матче первого тура нового сезона чемпионата России против «Оренбурга» (0:3), а 23 июля в московском клубе официально объявили об отстранении Соболева от тренировок с командой.

В июле сообщалось, что Соболев привлек интерес «Зенита». Петербургский клуб предложил 8 млн евро, но «Спартак» данная сумма не устроила.