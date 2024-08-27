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Гендиректор «Спартака» заявил об отстутсвии договоренностей по Соболеву

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможный уход нападающего Александра Соболева из московского клуба.

Гендиректор «Спартака» заявил об отстутсвии договоренностей по Соболеву
© Спорт день за днем

«Как обстоят дела с будущим Соболева? Ведутся ли переговоры с «Зенитом»? На данный момент нельзя рассказать о достигнутых с кем-либо договоренностях. Договоренностей нет. Было ли за все время хотя бы одно официальное предложение от «Зенита»? Официального не было. Контакты были, определенные условия обсуждались. Не договорились», – приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Малышев отметил, что не может ответить на вопрос о том, вернется ли Соболев к тренировкам с основным составом.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Форвард принял участие в матче первого тура нового сезона чемпионата России против «Оренбурга» (0:3), а 23 июля в московском клубе официально объявили об отстранении Соболева от тренировок с командой.

Действующий контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 7,5 млн евро.

В июле сообщалось, что Соболев привлек интерес «Зенита». Петербургский клуб предложил 8 млн евро, но «Спартак» данная сумма не устроила.

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