Генеральный директор клуба-новичка РПЛ оценил возможность покупки Соболева

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что на данном этапе команде не нужен нападающий «Спартака» Александр Соболев. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Пока Агаларов находится не в оптимальной форме, но «Спартаку» забил. Соболев нам не нужен. У нас нет таких денег, плюс он — игрок «Спартака», — заявил Газизов.

27 августа «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче Кубка России.

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов.

Эти команды сыграют между собой в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 15 сентября в 19:00 по московскому времени.