Семак оценил качества новичка «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке Лусиано Гонду.

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«Он достаточно молодой нападающий. Вообще нападающий — непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях. Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату, это займет определенное время. А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде.

Есть ли понимание, когда Лусиано сможет помочь команде на поле? Пока нет, у нас всего два дня на то, чтобы принять решение, посмотреть его в тренировочном процессе, оценить его функциональные возможности для того, чтобы решить, сможет ли он играть и если сможет, то сколько», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».