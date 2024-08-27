«Ливерпуль» ведет активную работу над подписанием контракта с Кьезой

Руководство «Ливерпуля» ведёт активную работу над подписанием контракта с левым вингером «Ювентуса» Федерико Кьезой, так как летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется уже на следующей неделе. Об этом сообщает интернет-издание The Athletic.

По информации источника, сумма, о которой ведут переговоры «Ювентус» и «Ливерпуль» составляет примерно € 15 млн, поскольку контракт игрока с клубом из Торино истекает уже в следующем году. В последнее время Кьеза занимался в общей группе наравне с остальными футболистами, но не участвовал в тактических занятиях. Однако последние две недели его отправили тренироваться с резервом. Также сообщается, что игроком интересуется каталонская «Барселона».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.