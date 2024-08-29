Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Шэмрок Роверс» и выйти в общий этап Лиги Европы

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встречались ирландский «Шэмрок Роверс» и греческий ПАОК. Игра проходила на стадионе «Таллахт» в Дублине. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. ПАОК одержал победу со счётом 2:0. По сумме двух матчей греческий клуб выиграл со счётом 6:0.

На 64-й минуте российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев открыл счёт во встрече. На 74-й минуте хавбек греческого клуба Кирилл Десподов укрепил его преимущество. На 71-й минуте на поле появился нападающий Фёдор Чалов.

Благодаря этой победе ПАОК квалифицировался в общий этап Лиги Европы, а «Шэмрок Роверс» отправился в общий этап Лиги конференций.