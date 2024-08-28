Умер потерявший сознание на Кубке Либертадорес футболист

Уругвайский полузащитник футбольного клуба "Насьональ" Хуан Искьердо умер на 28-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22 августа Искьердо потерял сознание на поле в матче против бразильского "Сан-Паулу" в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

"С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам", - говорится в сообщении.

Искьердо перешел в "Насьональ" в 2024 году, также он играл за уругвайские "Ливерпуль", "Монтевидео", "Атлетико Сан-Луис", "Пеньяроль" и "Серро". В 2022 году он стал чемпионом страны в составе "Насьоналя".