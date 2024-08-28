Маркиньос назвал Черчесова одним из лучших тренеров

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос отметил, что российский тренер Станислав Саламович Черчесов оказал значительное влияние на его карьеру. До перехода в «Спартак» бразилец выступал за венгерский «Ференцварош», где тренером был Черчесов в период с 2021 по 2023 год.

«Станислав Черчесов – отличный тренер, который сильно повлиял на меня как на игрока. Он помог мне вырасти технически. Я бы сказал, что это один из лучших тренеров, с кем я работал», – приводит слова Маркиньоса «Чемпионат».

Под руководством Черчесова «Ференцварош» завоевал два чемпионских титула в сезонах 2021/2022 и 2022/2023, а также Кубок Венгрии в 2021/2022.

В составе команды Маркиньос провел 97 матчей, забил 14 голов и сделал 26 результативных передач, а также выиграл три чемпионских титула (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) и национальный Кубок (2021/2022).

Следующая игра для «Спартака» в Кубке состоится 18 сентября против «Крыльев советов», а «Динамо» сойдутся в дерби в этот же день на «Анжи-Арене».