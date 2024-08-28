Комментатор случайно выключил свет на стадионе во время матча "Факел" — "Рубин"

Стала известна причина отключения света на стадионе во время матча Кубка России между "Факелом" и "Рубином". Инцидент произошел на арене в Воронеже на 9-й минуте встречи.

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Комментатор "Матч ТВ" Артем Шмельков признался, что нажал не на ту кнопку. На его комментаторской позиции внизу размещены три кнопки. Две из них отвечают за включение и выключение звука, а третья — за отключение света на стадионе.

Свет на стадионе во время матча "Факел" — "Рубин" погас на несколько секунд в первом тайме. Главному судье встречи Юрию

Карпову пришлось временно прервать игру.

Матч "Факел" — "Рубин" завершился победой казанской команды со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Даниил Кузнецов и Дардан Шабанхаджай.

"Рубин" после трех туров набрал 6 очков и занимает второе место в группе D. "Факел" не имеет набранных баллов, замыкая таблицу.