Стало известно, кто возглавит «Черноморец»

Новым главным тренером новороссийского «Черноморца» станет Олег Василенко. Об этом сообщил Metaratings.

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По информации источника, контракт с 50-летним специалистом будет долгосрочным – ориентировочно на три года. Отмечается, что «Черноморец» объявит о подписании соглашения с Олегом Василенко в ближайшие два дня.

Ранее клуб объявил об увольнении с поста главного тренера Вадима Гаранина.

В матче 7-го тура Млебет Первой лиги новороссийский клуб сыграл вничью с московским «Торпедо» — 1:1.

«Черноморец» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за семь матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал», который заработал 15 очков за аналогичное количество игр.