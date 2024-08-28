Сазонов перейдет в «Эмполи»

Грузинский футболист «Торино» Саба Сазонов будет выступать за «Эмполи», об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

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Итальянские клубы договорились об аренде игрока с опцией выкупа в конце сезона 2024-2025. Вместе с грузинским спортсменом «Эмполи» арендует и нападающего Пьетро Пеллегри.

22-летний грузинский спортсмен родился в Санкт-Петербурге, является воспитанником «Зенита». В 2022 году Сазонов принял решение выступать за национальную сборную Грузии. 31 августа 2023 года перешел из московского «Динамо» в «Торино». В сезоне 2023-2024 Сазонов провел 12 матчей в Серии A, очков не набрал (две желтые карточки). Контрактное соглашение Сабы с «Торино» действует до 30 июня 2027 года.

«Торино» после двух туров идет на 3 месте в Серии A с одной победой над «Аталантой» и ничьей с «Миланом».

«Эмполи» же находится на 7 строчке с победой над «Ромой» и ничьей с «Монца».