Экс-игрок ЦСКА: в связи с отъездом иностранцев уровень российского футбола упал

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко считает, что уровень чемпионата России упал из-за отъезда большого количества качественных легионеров. Гордюшенко выразил надежду, что ситуация в российском футболе наладится в ближайшее время.

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«В связи с последними событиями и отъездом иностранцев уровень чемпионата упал. Но если брать прошлый и этот сезон, то все команды РПЛ выглядят достойно. Очень интересно смотреть матчи с их участием. Надеюсь, что всё наладится в ближайшее время», — сказал Астемир Гордюшенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.