Нападающий «Ростова» интересен ЦСКА

Московский ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Ростова» Егора Голенкова, сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, армейцы рассматривают кандидатуру игрока «Ростова», и заинтересованы в полноценном трансфере Голенкова. Однако официального предложения по нападающему южан в клуб еще не поступало.

Голенков перешел в «Ростов» из сербской «Сигмы Оломоуц» в феврале 2022 года на правах свободного агента. Соглашение игрока с южным клубом рассчитано до конца 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 2 млн евро.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за «Ростов» 9 матчей (411 минут) во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.