Комментатор объяснил шутку об отключении им света на стадионе «Факела»

«Удивительно, что в эту ерунду поверили». Комментатор Шмельков — об инциденте с выключением света на матче в Воронеже
Комментатор «Матч ТВ» Артем Шмельков удивлен тому, что люди поверили в шуточную причину выключения света на матче Кубка России «Факел» — «Рубин».
Во время игры освещение на воронежском стадионе погасло, в это время комментатор Владислав Будлянский пошутил, что это вина Шмелькова, который якобы нажал на кнопку выключения света. Встреча состоялась во вторник и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.
— В Воронеже была нетривиальная ситуация, погас свет, но в этом эпизоде ключевым моментом стала реакция Влада Будлянского, который буквально за секунду придумал шутку, а я подыграл. Удивительно, что в эту ерунду поверили как в чистую правду. Ну как это вообще можно представить? А некоторые из коллег повелись на это. Были разные рабочие ситуации, например, когда какой‑то кабель шел под комментаторским столом, и наступив на него можно было из сети какой‑нибудь важный тройник выключить. В Ростове мы с Сергеем Николаевичем Приголовкиным комментировали гандбол в стареньком дворце спорта миллион раз и как‑то нас посадили не туда, где мы привыкли. Под правой рукой у меня был рубильник, и я его непроизвольно дернул и реально отключил питание ПТС. Благодаря резервному генератору как‑то потом включили трансляцию через несколько минут. Возвращаясь к шумихе вокруг истории в Воронеже. Это смешно, никто в нашем профессиональном кругу не считает, что мы переборщили с шуткой, — сказал Шмельков «Матч ТВ».
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«Удивительно, что в эту ерунду поверили». Комментатор Шмельков — об инциденте с выключением света на матче в Воронеже
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