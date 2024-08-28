Комментатор объяснил шутку об отключении им света на стадионе «Факела»

Комментатор «Матч ТВ» Артем Шмельков удивлен тому, что люди поверили в шуточную причину выключения света на матче Кубка России «Факел» — «Рубин».

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Во время игры освещение на воронежском стадионе погасло, в это время комментатор Владислав Будлянский пошутил, что это вина Шмелькова, который якобы нажал на кнопку выключения света. Встреча состоялась во вторник и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.