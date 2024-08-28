Юный футболист «Барселоны» порвал крестообразную связку

Юный футболист «Барселоны» Марк Берналь порвал крестообразную связку.

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Полузащитник «Барселоны» в концовке игры 3-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1) покинул поле из-за травмы после того, как выбил мяч в подкате у соперника.

Тесты, проведенные сегодня, показали, что у Берналя разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующее ему повреждение бокового мениска. Такая же травма была ранее у Гави.

17-летний игрок перенесет операцию в ближайшие дни. Марк провел 3 матча за первую команду сине-гранатовых.