Юный футболист «Барселоны» порвал крестообразную связку

У 17-летнего хавбека «Барсы» Берналя разрыв крестообразной связки. Он травмировал колено в матче с «Райо»
Юный футболист «Барселоны» Марк Берналь порвал крестообразную связку.
Полузащитник «Барселоны» в концовке игры 3-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1) покинул поле из-за травмы после того, как выбил мяч в подкате у соперника.
Тесты, проведенные сегодня, показали, что у Берналя разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующее ему повреждение бокового мениска. Такая же травма была ранее у Гави.
17-летний игрок перенесет операцию в ближайшие дни. Марк провел 3 матча за первую команду сине-гранатовых.
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У 17-летнего хавбека «Барсы» Берналя разрыв крестообразной связки. Он травмировал колено в матче с «Райо»
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