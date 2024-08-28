Корнаухов рассказал, может ли ЦСКА побороться за чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов рассказал «Матч ТВ», что команде по силам бороться за победу в чемпионате России, так как «Зенит» не выглядит неуязвимым.

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ЦСКА в шести турах МИР РПЛ набрал 10 очков и занимает шестое место. Лидирует «Локомотив» — 15 очков, чемпион последних шести лет «Зенит» идет вторым — 14.

— ЦСКА способен бросить вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство?

— Это сложно было предсказать по первым трем‑четырем турам, но последние игры «Зенита» показали, что он может быть уязвим, — сказал Корнаухов «Матч ТВ».

ЦСКА последний раз выигрывал чемпионат России в 2016 году.

Матч седьмого тура РПЛ армейцы проведут 31 августа в гостях против «Химок».