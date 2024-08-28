УЕФА представил официальные мячи мужской и женской ЛЧ на сезон-2024/2025

УЕФА совместно с компанией adidas представили мячи, которые будут использоваться в сезоне-2024/2025 в мужской и женской Лиге чемпионов.

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«Оба мяча вернулись к классическому виду, но с обновлённой технологией. На них снова изображены звёзды от кончика к кончику, заменившие смещённый рисунок, который использовался с 2019 года. Внешний вид нового мяча мужской Лиги чемпионов полностью посвящён культовой простоте: синонимичные турниру знаменитые звёзды изображены в чёрном цвете на фоне белых шестиугольников. Тем временем новый мяч женской Лиги чемпионов имеет то же расположение звёзд и шестиугольников, что и мужской, но со своей собственной уникальной графикой. Три полосы струятся по поверхности в ярких турбо-красном и авроральном чёрном цветах, изображая очертания заветного трофея, который впервые представлен на мяче женской Лиги чемпионов», — сказано в сообщении пресс-службы УЕФА, опубликованном на официальном сайте организации.

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Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.