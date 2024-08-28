РФС продолжает получать деньги от УЕФА для развития проектов по массовому футболу

Российский футбольный союз (РФС) продолжает получать деньги от Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) для развития проектов по массовому футболу. Об этом журналистам сообщила руководитель департамента развития массового футбола РФС, член экспертной комиссии УЕФА по массовому футболу Ольга Мащикова.

"Мы продолжаем получать финансирование от международных организаций, членами которых являемся, на поддержку и развитие проектов массового футбола, в том числе "Футбол в школе", - сказала Мащикова. - На предстоящий финал Школьной футбольной лиги в "Лужниках" мы пригласили представителей ФИФА и УЕФА".

"С министерством просвещения у нас тесное взаимодействие, прекрасные отношения, поскольку школьники - сфера образования. Мы здесь не можем ошибаться ни в методиках, ни в подходах к обучению. Работа с министерством спорта развивается. Чувствуем поддержку всех людей, от которых зависит развитие проектов массового футбола", - добавила Мащикова.

"Футбол в школе" - проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. В прошлом учебном году в проекте участвовали 4 150 школ из 83 регионов, 1,5 млн школьников, из которых 709 тыс. детей - девочки.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.