Гол Голенкова принес «Ростову» победу над «Оренбургом» в матче Кубка России

«Ростов» победил «Оренбург» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

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Встреча группы B состоялась в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 83‑й минуте забил Егор Голенков.

«Ростов» с шестью очками располагается на второй строчке в таблице группы, «Оренбург» (0) идет на четвертом месте. Также участниками квартета являются московский «Локомотив» и «Химки», которые свой очный матч проведут в среду на арене железнодорожников.

В следующем туре «Ростов» и «Оренбург» 18 сентября встретятся в Ростове‑на‑Дону.