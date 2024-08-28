«Валенсия» потерпела третье подряд поражение на старте сезона Примеры

«Валенсия» в гостях проиграла «Атлетику» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу басков, единственный мяч забил Беньят Прадос (45).

«Валенсия» не набрала ни одного очка и идет на последнем 18‑м месте в таблице, «Атлетик» — 9‑й (4).

В другой встрече тура «Вальядолид» дома сыграл вничью с «Леганесом» (0:0).

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Чемпионат Испании. 3-й тур

«Атлетик» (Бильбао) — «Валенсия» (Валенсия) — 1:0 (1:0)

Гол: Прадос, 45.