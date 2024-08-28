Президент ФИФА назвал трагической смерть футболиста «Насьоналя»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью уругвайского футболиста Хуана Искьердо.

22 августа Искьердо потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу» и был госпитализирован, 28 августа стало известно о смерти 27‑летнего игрока.

— Я глубоко опечален известием о трагической смерти уругвайского футболиста Хуана Искьердо. От имени ФИФА и всего футбольного сообщества я хотел бы выразить искренние соболезнования его семье и друзьям, Уругвайской футбольной ассоциации, клубу «Насьональ» и всем в КОНМЕБОЛ. Покойся с миром, — приводит слова Инфантино пресс‑служба ФИФА.

Искьердо перешел в «Насьональ» в 2024 году, также он играл за уругвайские «Ливерпуль», «Монтевидео», «Атлетико Сан‑Луис», «Пеньяроль» и «Серро». В 2022 году он стал чемпионом страны в составе «Насьоналя».