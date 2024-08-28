«Фиорентина» объявила о переходе Ясина Адли из «Милана» на правах аренды

Полузащитник «Милана» Ясин Адли официально стал игроком «Фиорентины». Клуб из Флоренции заключил арендное соглашение с правом выкупа футболиста. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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28 августа футбольный клуб «Фиорентина» официально объявил о подписании полузащитника Ясина Адли из «Милана» на правах аренды с возможностью последующего выкупа за € 10,5 млн.

Адли является воспитанником академии «ПСЖ», за основной состав которого дебютировал в Лиге 1 в 2018 году. В дальнейшем Адли перешёл в «Бордо», где провёл 104 матча, прежде чем присоединиться к «Милану».

В прошлом сезоне 24-летний полузащитник сыграл 33 матча за «Милан» во всех турнирах, включая Серию А, Кубок Италии, Лигу чемпионов и Лигу Европы, отметившись одним забитым мячом.