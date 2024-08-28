Роналду рассказал, когда собирается завершить карьеру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, при каких условиях объявит о завершении карьеры.

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Несколько дней назад португальский футболист создал свой канал на YouTube. На нем появилось видео, где Роналду общается с комментатором Рио Фердинандом.

«В тот день, когда я почувствую, что ничего не могу сделать на поле… Я соберу чемоданы и уйду на пенсию», — сказал Роналду.

Канал нападающего набрал популярность быстро. Всего за пару часов на него подписалось миллион человек. Как сообщило агентство ESPN, Роналду установил мировой рекорд, став «блогером-миллионником» за 90 минут.

Роналду 39 лет. К «Аль-Насру», выступающему в чемпионате Саудовской Аравии, нападающий присоединился в январе 2023 года. В клуб он перешел из «Манчестера Юнайтеда».

В составе саудовской команды футболист провел 44 матча в прошлом сезоне. На его счету 44 гола и 13 результативных передач. Роналду стал рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии по количеству голов в сезоне (35 голов). Также нападающий является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА.

С 2003 года является членом сборной Португалии.