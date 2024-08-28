Фанаты «Локомотива» массово оскорбили Глушакова нецензурной кричалкой

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков по время матча Кубка России с «Локомотивом» подвергся нецензурным оскорблениям со стороны фанатов московской команды, передает корреспондент «Матч ТВ».

Встреча третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России проходит в Москве. Счет в первом тайме — 2:0 в пользу «Локомотива». Глушаков вышел в стартовом составе «Химок».

Глушаков играл за «Локомотив» с 2005 по 2013 год, после чего перешел в «Спартак». За «Химки» 37‑летний футболист выступает с лета 2024‑го.

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