Смолов — о гуле болельщиков «Динамо»: никаких претензий к ним нет

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов признался, что не имеет претензий к болельщикам «Динамо». Во время очного матча команд болельщики бело-голубых гудели в адрес бывшего форварда своей команды.

© Чемпионат.com

— Вы отреагировали саркастической улыбкой на гул болельщиков «Динамо» в очной встрече.

— Это не было саркастично, я просто улыбнулся. Мне кажется, встречи игроков с бывшими командами всегда так происходят. Это нормально. Никаких претензий к болельщикам «Динамо», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионат» Владислав Макулов.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в шести матчах, в которых стал автором одного гола и двух результативных передач. Соглашение между 34-летним футболистом и «Краснодаром» рассчитано до лета 2025 года.